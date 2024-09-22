Анисенков Алексей Акимович
Место рожденияГришино
Дата рождения16.03.1914
Дата смерти27.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1914
Отец: Анисенков Аким
Гришино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочетова (Анисенкова) Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
17.01.1939
Сын: Анисенков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна
Хохотуй, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Военная служба
С 18.07.1941
Рождение ребёнка
?.07.1942
Дочь: Анисенкова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна
Военная служба
По 19.05.1943
Рождение ребёнка
16.12.1952
Дочь: Губина (Анисенкова) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
01.09.1954
Дочь: Косолапова (Анисенкова) Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
27.06.1987