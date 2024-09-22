Анисенков Алексей Акимович 16.03.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисенков Алексей Акимович

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Место рождения

Гришино

Дата рождения

16.03.1914

Дата смерти

27.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1914

Отец: Анисенков Аким

Мать: Анисенкова Лукерья Филатьевна

Гришино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочетова (Анисенкова) Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
17.01.1939

Сын: Анисенков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна

Хохотуй, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Военная служба
С 18.07.1941
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.07.1942

Дочь: Анисенкова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна

Военная служба
По 19.05.1943
Рождение ребёнка
16.12.1952

Дочь: Губина (Анисенкова) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
01.09.1954

Дочь: Косолапова (Анисенкова) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Анисенкова (Зайцева) Мария Кирилловна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Военная награда
06.04.1985
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
27.06.1987
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

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