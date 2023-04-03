Мягкова Параскева Степанова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпухина) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпухина) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпухина) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпухина) Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев
Смерть
Неизвестно