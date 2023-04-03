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Мягкова Параскева Степанова

Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпухина) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпухина) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпухина) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпухина) Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Тимофей Семёнов

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Карпухин Илья Михайлов

Отец ребёнка: Карпухин Михаил Захаров/Алексеев

Смерть
Неизвестно

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