Шарафутдинова Карима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1938
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
21.05.1948
г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафутдинов Мунир Мухутдинович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минахметова Рауза
Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиуллина Нурания
Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович
Смерть
Неизвестно