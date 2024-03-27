Шарафутдинова Карима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова Карима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович

г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафутдинов Мунир Мухутдинович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минахметова Рауза

Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиуллина Нурания

Отец ребёнка: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович

Смерть
Неизвестно
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