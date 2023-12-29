Чернова (Свешникова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Свешникова) Ирина Васильевна

Место рождения

Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1668

Дата смерти

После 1730

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Свешников Василий Степанович

Мать: Свешникова (Свешникова) Марья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1696

Муж: Чернов Иван Панкратович

Рождение ребёнка
1697

Сын: Чернов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович

Рождение ребёнка
1699

Сын: Чернов Василий Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович

Рождение ребёнка
1705

Сын: Чернов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович

Рождение ребёнка
1707

Сын: Чернов Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Чернов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович

Рождение ребёнка
1712

Сын: Чернов Перфил Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович

Рождение ребёнка
1714

Дочь: (Чернова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович

Смерть
После 1730

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