Чернова (Свешникова) Ирина Васильевна
Место рожденияСуздаль, Царство Русское
Дата рождения1668
Дата смертиПосле 1730
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1696
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович
Рождение ребёнка
1705
Сын: Чернов Иван Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Чернов Иван Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович
Рождение ребёнка
1714
Дочь: (Чернова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Панкратович
Смерть
После 1730