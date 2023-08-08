Вирясов Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВирясов Василий Георгиевич

Вирясов Василий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1882

Дата смерти

03.11.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
03.11.1951
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close