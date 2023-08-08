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Вирясов Василий Георгиевич
Вирясов Василий Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.1882
Дата смерти
03.11.1951
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
03.11.1951
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