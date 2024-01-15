Скучихин Никифор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скучихин Никифор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Скучихин Яков Васильев

Мать: Скучихина Анна Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Скучихин Степан Никифоров

Мать ребёнка: Скучихина Федосья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Скучихин Яков Никифоров

Мать ребёнка: Скучихина Федосья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Скучихин Максим Никифоров

Мать ребёнка: Скучихина Федосья

Смерть
1817
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Белотелова Агафья Никифорова

Мать ребёнка: Скучихина Федосья

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