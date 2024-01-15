Скучихин Никифор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Скучихин Яков Васильев
Мать: Скучихина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Скучихин Степан Никифоров
Мать ребёнка: Скучихина Федосья
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Скучихина Федосья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Скучихин Максим Никифоров
Мать ребёнка: Скучихина Федосья
Смерть
1817
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Белотелова Агафья Никифорова
Мать ребёнка: Скучихина Федосья