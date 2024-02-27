Вениаминова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вениаминова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1861

Дочь: Вениаминова Вера Александровна

Отец ребёнка: Вениаминов Александр Ильин

Москва, город федерального значения Москва
ИВАНОВСКИЙ СОРОК НИКИТСКАЯ ЧТО В СТАРОЙ БАСМАННОЙ https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-575/
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вениаминов Александр Ильин

Смерть
Неизвестно
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