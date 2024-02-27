Вениаминова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1861
Дочь: Вениаминова Вера Александровна
Отец ребёнка: Вениаминов Александр Ильин
Москва, город федерального значения Москва
ИВАНОВСКИЙ СОРОК НИКИТСКАЯ ЧТО В СТАРОЙ БАСМАННОЙ https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-575/
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно