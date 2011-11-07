Шестакова (Седова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Седова) Ксения Васильевна

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Место рождения

Пензенская область, Кузнецкий район, с. Никольское

Дата рождения

15.01.1923

Дата смерти

07.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1923

Отец: Седов Василий Никандрович

Мать: не указана

Пензенская область, Кузнецкий район, с. Никольское
Рождение ребёнка
09.09.1948

Дочь: Бондина Нина Леонидовна

Отец ребёнка: Шестаков Леонид Гаврилович

Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
17.06.1951

Дочь: Шестакова Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Шестаков Леонид Гаврилович

Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
17.11.1956

Сын: Шестаков Александр Леонидович

Отец ребёнка: Шестаков Леонид Гаврилович

Пензенская область, г. Кузнецк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Леонид Гаврилович

Смерть
07.11.2011
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