Шестакова (Седова) Ксения Васильевна
Место рожденияПензенская область, Кузнецкий район, с. Никольское
Дата рождения15.01.1923
Дата смерти07.11.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1923
Отец: Седов Василий Никандрович
Пензенская область, Кузнецкий район, с. Никольское
Рождение ребёнка
09.09.1948
Дочь: Бондина Нина Леонидовна
Отец ребёнка: Шестаков Леонид Гаврилович
Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
17.06.1951
Дочь: Шестакова Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Шестаков Леонид Гаврилович
Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
17.11.1956
Сын: Шестаков Александр Леонидович
Отец ребёнка: Шестаков Леонид Гаврилович
Пензенская область, г. Кузнецк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2011