Порядин Митрофан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
19.11.1873
Бракосочетание
08.11.1892
Рождение ребёнка
24.07.1894
Дочь: (Порядина) Параскева Митрофановна
Мать ребёнка: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна
Рождение ребёнка
02.12.1899
Сын: Порядин Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Порядина (Порядина) Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: (Порядина) Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна