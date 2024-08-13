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Порядин Митрофан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
19.11.1873
Бракосочетание
08.11.1892

Жена: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна

Рождение ребёнка
24.07.1894

Дочь: (Порядина) Параскева Митрофановна

Мать ребёнка: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна

Рождение ребёнка
02.12.1899

Сын: Порядин Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна

Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Порядина (Порядина) Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна

Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: (Порядина) Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна

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