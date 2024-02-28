Черных Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1951

Дата смерти

27.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
27.07.1989
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