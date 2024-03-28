Ксения Мартьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Мартьянова

Ксения Мартьянова

Место рождения

Федоровская, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

22.02.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровская, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
16.02.1802

Муж: Потап Акимов

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НАРК Ф25, оп 22, д 23, лист 271 Шелтозерскаго Горнего прихода деревни Кюраселги отрок крестьянской сын Потап Акимов тогож прихода деревни Фёдоровской государственной крестьянкой девкой Ксенией Мартья... Показать все
Смерть
22.02.1816
Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
от родов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.