Ксения Мартьянова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти22.02.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1802
Муж: Потап Акимов
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НАРК Ф25, оп 22, д 23, лист 271 Шелтозерскаго Горнего прихода деревни Кюраселги отрок крестьянской сын Потап Акимов тогож прихода деревни Фёдоровской государственной крестьянкой девкой Ксенией Мартья... Показать все
Смерть
22.02.1816
Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
от родов