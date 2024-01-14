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Губкина -- Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1897

Дочь: Губкина Евфросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Губкин Дмитрий Павлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.11.1898

Сын: Губкин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Губкин Дмитрий Павлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губкин Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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