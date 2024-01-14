Губкина -- Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1897
Дочь: Губкина Евфросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Губкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
20.11.1898
Отец ребёнка: Губкин Дмитрий Павлович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно