Скрягина (Лохова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрягина (Лохова) Елена Дмитриевна

Скрягина (Лохова) Елена Дмитриевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.05.1889

Дата смерти

07.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1889

Отец: Лохов Дмитрий Васильевич

Мать: Лохова Пелагея Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
25.05.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Благовещенская Василеостровская церковь
Бракосочетание
26.01.1911

Муж: Скрягин Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Скрягин Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: Зыцарь Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Скрягин Георгий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Скрягин Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скрягин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Скрягин Георгий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
фармацевт
Смерть
07.09.1957
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close