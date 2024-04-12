Скрягина (Лохова) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1889
Дата смерти07.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1889
Отец: Лохов Дмитрий Васильевич
Мать: Лохова Пелагея Ивановна
Крещение
25.05.1889
Благовещенская Василеостровская церковь
Бракосочетание
26.01.1911
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Скрягин Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1914
Дочь: Зыцарь Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Скрягин Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Скрягин Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скрягин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Скрягин Георгий Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
фармацевт
Смерть
07.09.1957