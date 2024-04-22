Тимошенко Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения05.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1888
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PK-G?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XC3-TSKP
Бракосочетание
18.01.1919
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KGJ7?i=262&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно