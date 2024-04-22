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Тимошенко Федор Семенович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

05.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PK-G?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XC3-TSKP
Бракосочетание
18.01.1919

Жена: Тимошенко Анна Кузьминична

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KGJ7?i=262&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно
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