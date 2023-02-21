Кучковская (Вдовиченко) Майя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучковская (Вдовиченко) Майя Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовиченко Пётр

Мать: Вдовиченко Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Кучковская Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Кучковский Сергей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучковский Николай

Место жительства
Неизвестно
Гайсин, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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