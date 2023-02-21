Кучковская (Вдовиченко) Майя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовиченко Пётр
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Кучковская Валентина
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Кучковский Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучковский Николай
Место жительства
Неизвестно
Гайсин, Вінницька область
Смерть
Неизвестно