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Смирнов Василий Федотович

Место рождения

Черная, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

17.04.1892 ст.

Дата смерти

26.07.1971

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

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1922 г.р.
1924 г.р.
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Место
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Рождение
17.04.1892 ст.

Отец: Федот Филиппов

Мать: Вера Матвеева

Черная, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
02.02.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
29.01.1922

Дочь: Смирнова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Чистякова Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
04.06.1924

Дочь: Смирнова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чистякова Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
09.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
09.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
15.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Анастасия Филипповна

Смерть
26.07.1971

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