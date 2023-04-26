Смирнов Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения17.04.1892 ст.
Дата смерти26.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1892 ст.
Отец: Федот Филиппов
Мать: Вера Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1915
Рождение ребёнка
29.01.1922
Дочь: Смирнова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чистякова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
04.06.1924
Дочь: Смирнова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Чистякова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
09.02.1927
Рождение ребёнка
09.02.1927
Рождение ребёнка
15.06.1930
Смерть
26.07.1971