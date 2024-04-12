Башилов Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения25.07.1839
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.07.1839
Отец: Башилов Иван Федоров
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Башилова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Башилова Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)