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Башилов Степан Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

25.07.1839

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1839

Отец: Башилов Иван Федоров

Мать: Башилова Акилина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Башилова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Башилов Егор Степанов

Мать ребёнка: Башилова Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башилова Евдокия Андреева

Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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