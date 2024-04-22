Антипова (Клейменкова) Варвара Захаровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
19.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1898 ст.
Сын: Антипов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
17.03.1900 ст.
Дочь: Антипова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Дочь: Антипова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.
Сын: Антипов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
15.08.1913 ст.
Сын: Антипов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.
Дочь: Антипова Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.
Дочь: Антипова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич
Смерть
Неизвестно