Антипова (Клейменкова) Варвара Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Клейменкова) Варвара Захаровна

Место рождения

Марфино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
19.10.1892 ст.

Муж: Антипов Алексей Ильич

Рождение ребёнка
07.07.1898 ст.

Сын: Антипов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.03.1900 ст.

Дочь: Антипова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Дочь: Антипова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.

Сын: Антипов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.

Сын: Антипов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.08.1913 ст.

Сын: Антипов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.

Дочь: Антипова Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.

Дочь: Антипова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Антипов Алексей Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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