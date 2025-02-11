Дементий Кондратьев До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Дементий Кондратьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Матрёна МихайловаДо 1855 г.р.
Дети
Елена Дементьева10.05.1873 г.р.
Анна Дементьева1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно

Отставной унтер-офицер

Рождение ребёнка
10.05.1873

Дочь: Елена Дементьева

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна Дементьева

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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