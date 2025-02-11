Дементий Кондратьев
мужской, родился До 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Матрёна МихайловаДо 1855 г.р.
Дети
Елена Дементьева10.05.1873 г.р.
Анна Дементьева1875 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1873
Дочь: Елена Дементьева
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна Дементьева
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Смерть
Неизвестно