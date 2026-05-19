Бердочкин Матвей Иванович
мужской, родился Около 1823 ст.
умер Неизвестно
ОтецБердочкин Иван ЕгоровичОколо 1795 ст. г.р.
МатьБердочкина Ольга Сергеевна09.07.1797 ст. г.р.
Супруги
Бердочкина Неонила Илларионовна1824 ст. г.р.
Дети
Бердочкин Алексей МатвеевичОколо 1853 ст. г.р.
Бердочкин Дмитрий МатвеевичОколо 1858 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Сын: Бердочкин Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Бердочкина Неонила Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Бердочкин Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Бердочкина Неонила Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: (Бердочкина) Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Бердочкина Неонила Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Бердочкин Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Бердочкина Неонила Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Дочь: Симонова (Бердочкина) Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Бердочкина Неонила Илларионовна
Смерть
Неизвестно