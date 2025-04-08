Трясцын Мокей (Моисей) Михайлович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Трясцын Мокей (Моисей) Михайлович

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился 1825, Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Отец
Трясцын Михайло ОбрамовичОколо 1799 г.р.
Мать
Трясцына Настасья (Анастасия) СергеевнаПосле 1796 г.р.
Супруги
Трясцына Домна НикитинаОколо 1827 г.р.
Дети
(Трясцына) Дарья МокеевнаОколо 1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Трясцын Михайло Обрамович

Мать: Трясцына Настасья (Анастасия) Сергеевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

В РС 1834 ему 9 лет Возможно родился 01.09.1824

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцына Домна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Трясцына) Дарья Мокеевна

Мать ребёнка: Трясцына Домна Никитина

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

В РС 1858 Дарье 2 года

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