Трясцын Мокей (Моисей) Михайлович
мужской, родился 1825, Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
ОтецТрясцын Михайло ОбрамовичОколо 1799 г.р.
МатьТрясцына Настасья (Анастасия) СергеевнаПосле 1796 г.р.
Супруги
Трясцына Домна НикитинаОколо 1827 г.р.
Дети
(Трясцына) Дарья МокеевнаОколо 1856 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трясцына Домна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Трясцына) Дарья Мокеевна
Мать ребёнка: Трясцына Домна Никитина
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
В РС 1834 ему 9 лет Возможно родился 01.09.1824