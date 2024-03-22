Вшивцева (Фофачева) Гликерия Савинова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Неонила Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ульяна Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763