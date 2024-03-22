Вшивцева (Фофачева) Гликерия Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Фофачева) Гликерия Савинова

Место рождения

Башарово, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Фофачев Савва Петрович

Мать: Фофачева Ефросиния Ивановна

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Неонила Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ульяна Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Венедиктович

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Парфил Венедиктович

Место жительства
Неизвестно
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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