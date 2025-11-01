Дегтярев Аркадий Степанович 29.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Дегтярев Аркадий Степанович

Автор
АИ
Иванов А.

мужской, родился 29.10.1927, Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область

умер 22.06.2009, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Отец
Дегтярев Степан Фирсович1886 г.р.
Мать
Дегтярева (Кулакова) Лукерья Григорьевна1888 г.р.
Супруги
Дегтярева (Шевелева) Нина Николаевна28.12.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1927

Отец: Дегтярев Степан Фирсович

Мать: Дегтярева (Кулакова) Лукерья Григорьевна

Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева (Шевелева) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
18.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтярева (Шевелева) Нина Николаевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Смерть
22.06.2009
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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