Дегтярев Аркадий Степанович
мужской, родился 29.10.1927, Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область
умер 22.06.2009, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
ОтецДегтярев Степан Фирсович1886 г.р.
МатьДегтярева (Кулакова) Лукерья Григорьевна1888 г.р.
Супруги
Дегтярева (Шевелева) Нина Николаевна28.12.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1927
Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтярева (Шевелева) Нина Николаевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
22.06.2009
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область