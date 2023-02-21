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Маровец Валентин Михайлович
Маровец Валентин Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Маровец Михаил Сергеевич
1910 г.р.
Мать
Заварина Анна Капитоновна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Маровец Михаил Сергеевич
Мать:
Заварина Анна Капитоновна
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