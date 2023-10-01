Гребенюк Параскева Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1860
Рождение ребёнка
09.01.1862 ст.
Дочь: Гребенюк Матрона Игнатьевна
Отец ребёнка: Гребенюк Игнат Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.07.1867 ст.
Дочь: Гребенюк Марина Игнатьевна
Отец ребёнка: Гребенюк Игнат Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.04.1869 ст.
Дочь: Гребенюк Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Гребенюк Игнат Тимофеевич
Смерть
Неизвестно