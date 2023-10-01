Гребенюк Параскева Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенюк Параскева Ефремовна

Гребенюк Параскева Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Гребенюк Игнат Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.01.1862 ст.

Дочь: Гребенюк Матрона Игнатьевна

Отец ребёнка: Гребенюк Игнат Тимофеевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.07.1867 ст.

Дочь: Гребенюк Марина Игнатьевна

Отец ребёнка: Гребенюк Игнат Тимофеевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.04.1869 ст.

Дочь: Гребенюк Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Гребенюк Игнат Тимофеевич

Майданецкое, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close