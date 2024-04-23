Мария Маркелловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Маркелловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Около 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1880

Муж: Павел Семёнович

Рождение ребёнка
18.12.1880

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.12.1881

Сын: Степан Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1882

Сын: Спиридон Павлович

Отец ребёнка: Павел Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
Около 1883

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