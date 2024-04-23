Мария Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиОколо 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1880
Муж: Павел Семёнович
Рождение ребёнка
18.12.1880
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Рождение ребёнка
12.12.1881
Сын: Степан Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Рождение ребёнка
11.10.1882
Сын: Спиридон Павлович
Отец ребёнка: Павел Семёнович
Смерть
Около 1883