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Ляпустина Карина Васильевна
Ляпустина Карина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.2002
Пол
Женский
Отец
Ляпустин Василий Юрьевич
1975 г.р.
Мать
Ляпустина Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2002
Отец:
Ляпустин Василий Юрьевич
Мать:
Ляпустина Елена
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