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Чувашева Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1932

Дата смерти

22.12.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932

Отец: Яцутко Фёдор Константинович

Мать: Яцутко Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.03.1956

Сын: Яцутко Алексей Модестович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.12.2005

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