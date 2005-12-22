Чувашева Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1932
Дата смерти22.12.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932
Отец: Яцутко Фёдор Константинович
Мать: Яцутко Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.03.1956
Сын: Яцутко Алексей Модестович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.12.2005