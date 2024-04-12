Бастрыкин Афанасий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин Афанасий Игнатьевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Бастрыкин Игнатий Ерофеевич

Мать: Бастрыкина Варвара Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Домна Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бастрыкин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Домна Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бастрыкин Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Домна Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бастрыкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Домна Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Домна Максимовна

Смерть
Неизвестно
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