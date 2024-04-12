Бастрыкин Афанасий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бастрыкин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бастрыкин Трофим Афанасьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бастрыкин Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Домна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно