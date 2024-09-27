Дарья Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти18.01.1746
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Грибанов Варфоломей Силин
Мать: Акулина Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Иванович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Яков Родионович
Отец ребёнка: Родион Иванович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Суворова) Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Родион Иванович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Суворов Митрофан Родионович
Отец ребёнка: Родион Иванович
Смерть
18.01.1746