Дарья Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Варфоломеевна

Дарья Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

18.01.1746

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Грибанов Варфоломей Силин

Мать: Акулина Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Иванович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Яков Родионович

Отец ребёнка: Родион Иванович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Суворова) Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Родион Иванович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Суворов Митрофан Родионович

Отец ребёнка: Родион Иванович

Смерть
18.01.1746

Мы используем куки для улучшения работы сайта.