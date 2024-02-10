Алексей Федоров
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Федор Михайлов
Мать: Екатерина Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екаетрина Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2 жена Алексея Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федора Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Илларион Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фекла Алексеева
Мать ребёнка: 2 жена Алексея Федорова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тарас Алексеев
Мать ребёнка: Екаетрина Стефанова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Алексеева
Мать ребёнка: Екаетрина Стефанова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Екаетрина Стефанова
Смерть
Неизвестно