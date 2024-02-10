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Алексей Федоров

Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Федор Михайлов

Мать: Екатерина Матвеева

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екаетрина Стефанова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2 жена Алексея Федорова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Леонтьевна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федора Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Илларион Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фекла Алексеева

Мать ребёнка: 2 жена Алексея Федорова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарас Алексеев

Мать ребёнка: Екаетрина Стефанова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Алексеева

Мать ребёнка: Екаетрина Стефанова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Екаетрина Стефанова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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