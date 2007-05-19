Голубева (Дыбанина) Вероника Езуповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1943
Дата смерти19.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2007