Голубева (Дыбанина) Вероника Езуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Дыбанина) Вероника Езуповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1943

Дата смерти

19.05.2007

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1943

Отец: Дыбанин Езуп Александрович

Мать: Дыбанина Зофья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Василий Михайлович

Смерть
19.05.2007
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