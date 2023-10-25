Глазырина (Березина) Федосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Березина) Федосия Алексеевна

Место рождения

Россия, респ. Марий Эл, Сернурский р-н, дер.Агытансола

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, респ. Марий Эл, Сернурский р-н, дер.Агытансола
Рождение ребёнка
23.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазырин Яков

Смерть
Неизвестно
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