Глазырина (Березина) Федосия Алексеевна
Место рожденияРоссия, респ. Марий Эл, Сернурский р-н, дер.Агытансола
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, респ. Марий Эл, Сернурский р-н, дер.Агытансола
Рождение ребёнка
23.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазырин Яков
Смерть
Неизвестно