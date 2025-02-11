Лемаева Мелания Герасимова
женский, родилась До 1858
умерла Неизвестно
Супруги
Лемаев Артемий Ефремов1857 г.р.
Дети
(Лемаева) Матрёна Артемьева05.11.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1876
Дочь: (Лемаева) Матрёна Артемьева
Отец ребёнка: Лемаев Артемий Ефремов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно