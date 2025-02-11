Лемаева Мелания Герасимова До 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Лемаева Мелания Герасимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1858

умерла Неизвестно

Супруги
Лемаев Артемий Ефремов1857 г.р.
Дети
(Лемаева) Матрёна Артемьева05.11.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемаев Артемий Ефремов

Рождение ребёнка
05.11.1876

Дочь: (Лемаева) Матрёна Артемьева

Отец ребёнка: Лемаев Артемий Ефремов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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