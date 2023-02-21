Воробьёв Каллистрат Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Каллистрат Сергеевич

Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

19.09.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1865

Отец: Воробьёв Сергей Онисимович

Мать: Воробьева Евдокия Кирилловна

деревня Хвостово
Бракосочетание
22.10.1884

Жена: Воробьёва Елисавета Флегонтовна

Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

Мать ребёнка: Воробьёва Елисавета Флегонтовна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Каллистратовна

Мать ребёнка: Воробьёва Елисавета Флегонтовна

Смерть
Неизвестно
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