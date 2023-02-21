Воробьёв Каллистрат Сергеевич
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рождения19.09.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1865
деревня Хвостово
Бракосочетание
22.10.1884
Рождение ребёнка
26.10.1906
Сын: Воробьёв Дмитрий Каллистратович
Мать ребёнка: Воробьёва Елисавета Флегонтовна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Каллистратовна
Мать ребёнка: Воробьёва Елисавета Флегонтовна
Смерть
Неизвестно