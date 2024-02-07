Иванов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга Леонидовна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Леонидовна

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