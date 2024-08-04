Колчина Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Марфа Антоновна

Место рождения

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Верхозим, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Кирей (Кирилл) Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Колчин Потап Киреевич (Кириллович)

Отец ребёнка: Колчин Кирей (Кирилл) Васильевич

Смерть
Неизвестно

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