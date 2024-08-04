Колчина Марфа Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхозим, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Колчин Потап Киреевич (Кириллович)
Отец ребёнка: Колчин Кирей (Кирилл) Васильевич
Смерть
Неизвестно