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Тимофей Тихонович
Тимофей Тихонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тихон Афанасьевич
1738 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Тихон Афанасьевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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