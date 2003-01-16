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Гуськов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1931

Дата смерти

16.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудакова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1952

Сын: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич

Мать ребёнка: Дудакова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
09.10.1958

Сын: Гуськов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дудакова Антонина Васильевна

Смерть
16.01.2003

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