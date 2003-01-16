Гуськов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1931
Дата смерти16.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1952
Сын: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич
Мать ребёнка: Дудакова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
09.10.1958
Сын: Гуськов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дудакова Антонина Васильевна
Смерть
16.01.2003