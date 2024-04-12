Мотрохин Павел Космич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотрохин Павел Космич

Мотрохин Павел Космич

Место рождения

Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.11.1812

Дата смерти

21.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1812

Отец: Мотрохин Косма Кирианович

Мать: Мотрохина Евдокия Ивановна

Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.08.1834

Сын: Мотрохин Александр Павлович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна

Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.09.1836

Сын: Мотрохин Алексий Павлович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1838

Сын: Мотрохин Николай Павлович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1840

Дочь: Мотрохина Анна Павловна

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1841

Дочь: Мотрохина Мария Павловна

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1843

Сын: Мотрохин Алексий Павлович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1847

Сын: Мотрохин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
21.11.1884
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close