Мотрохин Павел Космич
Место рождения
Дата рождения06.11.1812
Дата смерти21.11.1884
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1812
Рождение ребёнка
26.08.1834
Сын: Мотрохин Александр Павлович
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна
Рождение ребёнка
28.09.1836
Сын: Мотрохин Алексий Павлович
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна
Рождение ребёнка
22.04.1838
Сын: Мотрохин Николай Павлович
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна
Рождение ребёнка
21.01.1840
Дочь: Мотрохина Анна Павловна
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна
Рождение ребёнка
16.07.1841
Дочь: Мотрохина Мария Павловна
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна
Рождение ребёнка
03.08.1843
Сын: Мотрохин Алексий Павлович
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна
Рождение ребёнка
22.09.1847
Мать ребёнка: Мотрохина Анна Иоановна
Смерть
21.11.1884