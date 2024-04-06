Никуличева (Красавина) Ольга Марковна
Место рождения
Дата рождения01.07.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1805 ст.
Отец: Красавин Марк Иванович
Мать: Красавина Анна Яковлевна
Бракосочетание
21.02.1826 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1829 ст.
Дочь: (Никуличева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Никуличев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1831 ст.
Сын: Никуличев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Никуличев Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно