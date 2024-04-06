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Никуличева (Красавина) Ольга Марковна

Место рождения

Филисово, Устькубинский район, Северный край

Дата рождения

01.07.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1805 ст.

Отец: Красавин Марк Иванович

Мать: Красавина Анна Яковлевна

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Бракосочетание
21.02.1826 ст.

Муж: Никуличев Николай Васильевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1829 ст.

Дочь: (Никуличева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Никуличев Николай Васильевич

Лахмукуры, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1831 ст.

Сын: Никуличев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Никуличев Николай Васильевич

Лахмукуры, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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