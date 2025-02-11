Матрёна
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Николай Самсонов1806 г.р.
Дети
Акулина Николаева1836 г.р.
Земцов Фёдор Николаев1838 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Самсонов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Николаева
Отец ребёнка: Николай Самсонов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Николай Самсонов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Николай Самсонов
Смерть
Неизвестно