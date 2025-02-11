Матрёна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Николай Самсонов1806 г.р.
Дети
Акулина Николаева1836 г.р.
Земцов Фёдор Николаев1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Самсонов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Николаева

Отец ребёнка: Николай Самсонов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Земцов Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Николай Самсонов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Земцов Семён Николаев

Отец ребёнка: Николай Самсонов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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