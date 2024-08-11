Солтан (Сурина) Богдана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан (Сурина) Богдана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Богдан Фёдорович

Отец ребёнка: Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Стрет Фёдорович

Отец ребёнка: Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Петр Фёдорович

Отец ребёнка: Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солтан Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Солтан (Шишко-Ставецкий) Фёдор Стецковича

Смерть
Неизвестно

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