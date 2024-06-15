Вельб Матвей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1884
Дата смерти23.12.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884
Отец: Вельб Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельб Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Блажевич Михалина
Рождение ребёнка
1914
Сын: Вельб Станислав Матвеевич
Мать ребёнка: Блажевич Михалина
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Блажевич Михалина
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Блажевич Михалина
Смерть
23.12.1947