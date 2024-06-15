Вельб Матвей Игнатьевич 25.01.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вельб Матвей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1884

Дата смерти

23.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884

Отец: Вельб Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельб Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Блажевич Михалина

Рождение ребёнка
1914

Сын: Вельб Станислав Матвеевич

Мать ребёнка: Блажевич Михалина

Рождение ребёнка
1915

Сын: Вельб Болеслав Матвеевич

Мать ребёнка: Блажевич Михалина

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вельб Франц Матвеевич

Мать ребёнка: Блажевич Михалина

Смерть
23.12.1947

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