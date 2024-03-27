Акберова (Ахметова) Гульсира
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Абдулла
Мать: Ахметова Гайнижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акберов Мансур
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно