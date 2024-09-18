Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
?.07.1804
Сын: Козьма Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
?.11.1811
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
?.09.1815
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Смерть
Неизвестно