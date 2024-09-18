Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.07.1804

Сын: Козьма Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.11.1811

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.09.1815

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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