Чурилина Марфа Алексеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилина Марфа Алексеева (Вна)

Чурилина Марфа Алексеева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

До 1744

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чурилина) Анна Тереньтьева (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Чурилин Козьма Терентьев (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Чурилин Григорий Терентьев (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Чурилина (Чурилина) Авдотья (Евдокея) Тереньтьева (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1744

Мы используем куки для улучшения работы сайта.