Чурилина Марфа Алексеева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиДо 1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чурилина) Анна Тереньтьева (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Чурилин Козьма Терентьев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Чурилин Григорий Терентьев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Чурилина (Чурилина) Авдотья (Евдокея) Тереньтьева (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Терентий Тимофеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1744