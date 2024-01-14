Береглезов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береглезов Андрей

Место рождения

Северо-Казахстанская обл., г. Кокчетав

Дата рождения

1914

Дата смерти

27.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Береглезов Матвей

Мать: Береглезова (Солопова) Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Береглезова Мария

Военная служба
01.01.1941
389 сд; 1277 сп; 1244сп 389 сд; лейтенант, командир батареи 120 мин.
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Береглезова Мария

Смерть
27.01.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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