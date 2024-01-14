Береглезов Андрей
Место рожденияСеверо-Казахстанская обл., г. Кокчетав
Дата рождения1914
Дата смерти27.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Береглезов Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Береглезова Мария
Военная служба
01.01.1941
389 сд; 1277 сп; 1244сп 389 сд; лейтенант, командир батареи 120 мин.
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Береглезова Мария
Смерть
27.01.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно