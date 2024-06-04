Завражных Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Завражных Иван (Ст) Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Завражных) Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Завражных Параскева Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: (Завражных) Мавра Дмитриева
Мать ребёнка: Завражных Параскева Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Завражных Андрей Дмитриев
Мать ребёнка: Завражных Параскева Козьмина
Смерть
После 1762