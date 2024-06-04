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Завражных Дмитрий Иванов

Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Завражных Иван (Ст) Семенов

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражных Параскева Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Завражных) Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Завражных Параскева Козьмина

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Завражных) Мавра Дмитриева

Мать ребёнка: Завражных Параскева Козьмина

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Завражных Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Завражных Параскева Козьмина

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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