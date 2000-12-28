Кочканьян Сергей Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1927
Дата смерти28.12.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1927
Отец: Кочканьян Артем
Рождение ребёнка
01.07.1957
Сын: Кочканьян Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Кочканьян Августина
Тиманский, Княжпогоский район, республика Коми
Рождение ребёнка
22.04.1962
Сын: Кочканьян Константин
Мать ребёнка: Кочканьян Августина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2000
Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми