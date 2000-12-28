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Кочканьян Сергей Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1927

Дата смерти

28.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1927

Отец: Кочканьян Артем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1957

Сын: Кочканьян Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Кочканьян Августина

Тиманский, Княжпогоский район, республика Коми
Рождение ребёнка
22.04.1962

Сын: Кочканьян Константин

Мать ребёнка: Кочканьян Августина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочканьян Анаида Мкрдычевна

Смерть
28.12.2000
Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
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